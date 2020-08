Coronavirus: Markt-Update

- Der Anstieg neuer Fälle hat viele Länder, die das Virus unter Kontrolle zu haben schienen, gezwungen, wieder Beschränkungen einzuführen. Vietnam ist eines dieser Länder. In den letzten drei Monaten gab es aufgrund strenger Eindämmungsmaßnahmen keine innerstaatliche Übertragung des Coronavirus. Kürzlich hat das Land jedoch wieder Maßnahmen zur sozialen Distanzierung eingeführt, nachdem neue Fälle einer Übertragung durch Gemeinden gemeldet wurden.

Gestern wurden 198.362 neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Dies ist der niedrigste Stand seit Anfang August. Inzwischen liegt der 7-Tage-Durchschnitt derzeit bei 259.016. Quelle: Worldometers

- Die WHO sagte am Dienstag, sie sei besorgt darüber, dass die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus von Menschen in den 20er, 30er und 40er Jahren vorangetrieben werde, von denen viele nicht wüssten, dass sie infiziert seien, was eine Gefahr für gefährdete Gruppen darstelle.

- Der zweitbevölkerungsreichste Bundesstaat Australiens, Victoria, meldete am Dienstag 222 neue Fälle, was den niedrigsten täglichen Anstieg neuer Coronavirus-Fälle seit einem Monat darstellt.

- Brasilien meldete in den vergangenen 24 Stunden 19.373 neue Fälle und 684 Todesfälle durch die durch das Virus verursachte Krankheit, teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit.

- Deutschland meldete fast 1.400 neue Fälle des Coronavirus, die höchste Zahl seit Ende April.

- In den USA ging die Zahl der Neuinfektionen in der vierten Woche in Folge zurück, die Zahl der Todesfälle liegt jedoch weiterhin bei durchschnittlich 1.000 pro Tag. Mehr als 30 Bundesstaaten meldeten Testpositivitätsraten von über 5%, und Mississippi, Nevada, Florida und Idaho liegen bei über 16%. New York, einst das Epizentrum des Coronavirus im Land, hat jedoch zusammen mit Connecticut, Maine und Vermont eine Infektionsrate von unter 1%.

Die Zahl der US-Todesopfer von COVID-19 stieg letzte Woche um 2% auf etwa 7.400 Menschen, so ein Reuters-Bericht. Quelle: The COVID Tracking Project



NEU: Trading Academy 2.0

In unserem Einmaleins des Börsenhandels lernen Sie gemeinsam mit Top-Coach und Ausbilder Wieland Arlt alle wichtigen Themen einer Trading Ausbildung. Der Videokurs bereitet Sie systematisch auf den Eigenhandel an der Börse vor >> Melden Sie sich jetzt an!





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.