× Artikel versenden

Trotz Coronavirus: Wachstum der deutschen Fondsbranche auf dem Niveau der Vorjahre

Trotz der COVID-19 Krise sind der deutschen Fondsbranche im ersten Halbjahr 2020 netto 37,9 Milliarden Euro an neuen Investoren-Gelder zugeflossen. Laut dem Fondsverband BVI liegt das Ausmaß des Neugeschäfts damit in etwa auf dem Niveau der Vergleichszeiträume in 2018 und 2019.





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.