FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Fondsbranche hat im zweiten Quartal angesichts eines rückläufigen Geschäfts mit Spezialfonds nachgegeben. Das Neugeschäft mit Publikumsfonds legte hingegen zu. Insgesamt warben die Vermögensverwalter von April bis Juni netto rund 11,3 Milliarden Euro an neuem Kapital ein, teilte der Branchenverband BVI am Dienstag in Frankfurt mit. Im ersten Quartal hatten die Zuflüsse noch bei 26,6 Milliarden Euro gelegen. Die Daten signalisieren insgesamt, dass sich Profis im zweiten Quartal eher aus dem Markt verabschiedet haben.

Gedämpft wurde das Geschäft im Berichtszeitraum durch die offenen Spezialfonds. Sie verzeichneten Zuflüsse von nur noch 0,6 Milliarden Euro. Im ersten Quartal hatten sich noch bei 32,7 Milliarden Euro gelegen. Spezialfonds werden für institutionelle Investoren wie Versicherer oder Versorgungswerke aufgelegt.