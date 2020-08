Fünftes Fondsjubiläum: DJE Mittelstand & Innovation: Unternehmen aus der zweiten Reihe im Visier

Fünf Jahre DJE Mittelstand & Innovation

Portfoliomanager René Kerkhoff setzt auf Innovationsführer in stark wachsenden Sektoren aus dem deutschsprachigen Raum. Aktuell stärkste Position ist HelloFresh.

Es müssen nicht immer die Größten sein – die Dickschiffe unter den Unternehmen, welche im ständigen Fokus der Analysten stehen und auch sonst viel Aufmerksamkeit bekommen. Viele sehr gute Unternehmen stehen in der zweiten Reihe. Portfoliomanager René Kerkhoff (Bild links) ist ständig auf der Suche nach den sogenannten Hidden Champions im deutschsprachigen Raum. Kerkhoff, der die Verantwortung zu Jahresbeginn 2019 für den DJE Mittelstand & Innovation (ISIN: LU1227570055) übernommen hatte, arbeitet mit der gleichen Bottom-up-Strategie, mit der der Aktienfonds im Sommer 2015 an den Start ging. Er setzt den Fokus auf innovative und wachstumsstarke Unternehmen aus dem Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu fünf Milliarden Euro. Das Investmentuniversum besteht aus rund 1.500 Unternehmen, welche führende Positionen in Marktnischen haben. Die Auswahlkriterien beschreibt Kerkhoff auf der DJE-Seite wie folgt: „Der Marktanteil eines Unternehmens ist unter den Top drei auf dem Weltmarkt bzw. Nr. 1 im Heimatmarkt, der Jahresumsatz liegt unter drei Milliarden Euro und es ist kaum bekannt.“ Unternehmen sollen mit Innovationskraft, starken Wachstumsraten und mit hohen Marktanteilen in strukturell wachsenden Nischenmärkten überzeugen. Oft handelt es sich um familiengeführte Unternehmen, die sich im Rahmen eines Generationenwechsels in Richtung Börse orientieren.