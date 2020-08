publity legt Tauschgebot für Fonds-Anteile in PREOS-Aktien vor

Der Immobilienkonzern publity geht beim angekündigten Abbau der Beteiligung an der Tochtergesellschaft PREOS Real Estate einen weiteren Schritt. Geplant sei, den Anlegern der publity Performance Fonds Nr. 6, Nr. 7 und Nr. 8 ein Tauschangebot für ihre GmbH & Co. KG Anteile in PREOS Aktien zu unterbreiten, wie das Frankfurter Unternehmen am Dienstag mitteilt. Die Offerte solle voraussichtlich im vierten Quartal erfolgen, so ...