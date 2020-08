Die Aktie des Internethändlers Amazon setzte ihre Konsolidierung in den letzten Handelstagen fort. Nun scheint sich aus charttechnischer Sicht jedoch eine Entscheidung anzubahnen…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie vom 23.07. hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit zündete die Aktie dann den Turbo. Bis auf über 3.300 US-Dollar ging die wilde Jagd, ehe Gewinnmitnahmen die Aktie zunächst zum Rückzug zwangen. Nachdem es ihr gelang, im Bereich von 2.920 US-Dollar wieder nach oben abzudrehen, kam es zu einem erneuten Test des vorherigen Zwischenhochs. Bislang gelang es der Aktie nicht, neue Akzente auf der Oberseite zu setzen. Eine Konsolidierung oder gar Korrektur käme mit Blick auf die zurückliegende Rally nicht überraschend. Das potentielle Doppeltop ist diesbezüglich als Warnzeichen zu interpretieren. Doch noch ist der Aufwärtstrend intakt und dominiert das Chartbild. Kurzum: Amazon hat für den 30.07. die Veröffentlichung seiner Quartalsergebnisse angekündigt. Möglicherweise schieben diese die Aktie in die eine oder andere Richtung. Aus charttechnischer Sicht gilt: Die Aktie muss signifikant über die 3.300 US-Dollar und darf nicht deutlich unter die 2.920 US-Dollar.“

Die Ende Juli vorgelegten Zahlen wirkten sich nicht nachhaltig auf den Aktienkurs des Unternehmens aus. Die Konsolidierung setzte sich fort. Der Befreiungsschlag blieb bislang aus. Der Widerstandsbereich um 3.250 US-Dollar erweist sich gegenwärtig als Herausforderung. Doch die aktuelle Konstellation bringt es mit sich, dass der Aktie eine Entscheidung ins Haus steht. Während auf der Oberseite der Bereich von 3.250 US-Dollar (noch) den Weg versperrt, drückt von unten der nicht minder stark ausgeprägte Aufwärtstrend auf den Kurs. Welche Linie sich durchsetzen wird, dürfte bereits bald entschieden werden. Der Kurs ist in die Spitze des sich ausbildenden Dreiecks gelaufen.

Sollte es für den Wert über die 3.250 US-Dollar gehen, muss er möglichst zügig nachsetzen und auf ein neues 52-Wochen-Hoch ausbrechen, d.h., es müsste dann signifikant über die 3.340 US-Dollar gehen. Auf der Unterseite wäre ein Bruch des Aufwärtstrends bereits ein Warnzeichen. Prekär könnte es für die Aktie werden, sollte es unter die 2.920 US-Dollar gehen…