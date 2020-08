Nachdem die Wirecard Aktie in den letzten Tagen deutlich unter Druck kam, kommt es heute plötzlich zur Gegenbewegung. Intraday springt der Aktienkurs binnen kurzer Zeit heute Vormittag von 1,11 Euro in der Spitze auf 1,46 Euro und pendelt aktuell nicht weit darunter um 1,41 Euro - rund 17 Prozent über dem gestrigen XETRA-Schlusskurs. Mal wieder sind die typischen Insolvenz-Zockereien im Gange, die immer wieder in solchen Fällen ...