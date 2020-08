Invesco-Studie: Mehrheit der institutionellen Investoren will bei ESG-Anlagen überwiegend auf ETFs setzen

Institutionelle Investoren mit ESG-Anlagen in ihren Portfolios gaben an, dass im Schnitt ein Fünftel (21%) dieser Anlagewerte in passiven Produkten wie ETFs gehalten werden. Knapp die Hälfte (45%) dieser Investoren wollen in den nächsten zwei Jahren mehr Geld in ESG-ETFs investieren. Nur 5% beabsichtigen, den Anteil ihrer passiven Investments zu reduzieren.

Der Studie zufolge sind zudem mehr als zwei Drittel (68%) der institutionellen Investoren überzeugt, dass die COVID-19-Pandemie die Entwicklung und Verbreitung von ESG-Anlagen in den nächsten zwei Jahren nochmals beschleunigen wird. Nur 4% glauben dies nicht.