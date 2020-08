Eine charttechnisch hoch interessante Situation zeigt sich aktuell bei der Ballard Power Aktie. Die kanadische Brennstoffzellen-Aktie hat zuletzt eine Abwärtsbewegung vom Haussetop bei 21,61 Dollar bis in den Bereich 13,78/13,82 Dollar hinter sich bringen müssen. An der NASDAQ hat sich in den letzten Wochen knapp unter der 14-Dollar-Marke ein potenzielles Doppeltief ausgebildet, dessen Zwischenhoch bei 5,90 Dollar notiert ist. ...