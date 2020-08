Die Corona-Pandemie in Afrika ist für viele Hilfsorganisationen lediglich ein Vehikel, um Gelder lockerzumachen. Mit Schlagwörtern und spekulativen Horrorszenarien wie „die tickende Zeitbombe“ wird Angst und Hysterie gefördert. Auch der Virologe Drosten beteiligte sich frühzeitig an der Panikmache : „In den afrikanischen Ländern wird in diesem Sommer der Peak der Infektionen auftreten. Ich mag mir

Der Beitrag Corona in Afrika: Horrorszenarien im Interesse der Helfer erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Volker Seitz.