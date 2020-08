Netfonds nimmt per Kapitalerhöhung einen Betrag von 3 Millionen Euro ein. Man habe 105.542 neue Aktien zu einem Ausgabepreis von 29,00 Euro platziert, meldet das m:access-notierte Unternehmen am Dienstag. Lediglich 4 Prozent des Emissionsvolumens wurden per Bezugsrecht gezeichnet, 96 Prozent des verfügbaren Volumens wurden von Netfonds im Wege der Privatplatzierung bei einem strategischen Investor platziert.Nach der ...