Bei Drägerwerk feiern heute die Bullen. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund drei Prozent an. Durch diesen Rücksetzer sind die Anteilsscheine jetzt für 77,80 EUR zu haben. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye?

Dieser Zwischenspurt ändert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Denn die nächste wichtige Haltezone ist nach wie vor in greifbarer Nähe. Dieses wichtige Tief wurde bei 73,50 EUR markiert. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, dürften Sie allen langfristig arbeitenden Investoren gratulieren. Demnach befindet sich Drägerwerk in Aufwärtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 71,95 EUR verläuft. Drägerwerk liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufwärtstrends quasi unbegrenzt ist.

Fazit: Bei Drägerwerk geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.