Salesforce hat den Markt bereits mehrfach positiv überrascht – wer optimistisch gestimmt ist und eine defensivere Positionierung als ein Direktinvestment sucht, nutzt Zertifikate zum Einstieg.

Gerade in Krisenzeiten müssen Unternehmen in Effizienz investieren – Customer Relationship Management (CRM) spielt dabei eine zentrale Rolle. So markierte die Aktie von Salesforce (ISIN US79466L3024) bereits Anfang August bei 208 US-Dollar ein neues 10-Jahres-Hoch. Geht es nach den Analysten der SG, dann ist bei Salesforce.com auf Sicht von 12-Monaten ein Kurs von 231 US-Dollar drin – das entspricht beim aktuellen Kurs von 197 US-Dollar einem Potenzial von 17 Prozent.

Wer nicht auf steigende Kurse setzen möchte, kann sich aufgrund der Volatilität der Aktie ein entsprechendes Renditepotenzial mit den richtig gewählten Discount-Zertifikaten bereits bei einer Seitwärtsbewegung sichern (Aktienanleihen und Bonus-Zertifikate bietet derzeit kein Emittent an).