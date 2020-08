Das gibt uns schon etwas zu denken: der neue CEO von Canopy Growth kassierte für wenige Monate Arbeit beachtliche $33,8 Millionen und war damit der bestbezahlte CEO Kanadas. Für ein Unternehmen, das bisher vor allem Verluste anhäufte, ist dies bemerkenswert. Schauen wir also auf den Chart, wie der Aktienkurs reagiert.

Szenario 1 Primärszenario (55%)

Der Titel zeigte zuletzt ein wenig mehr Dynamik. Wir befinden uns hier nach wie vor in einem Seitwärtstrend und gehen primär davon aus, dass hier in der laufenden Formation von i nach iii (im Chart in Gelb) die ii bereits abgearbeitet wurde. Wir erwarten nun, dass die Bullen hier wieder die Oberhand gewinnen und die Aktie mit einem weiteren Impuls, wie wir ihn bereits schon mal beobachtet haben, nach oben bringen. Dabei dürfte der kritische Widerstand bei C$29.29 im nächsten Anlauf zu nehmen sein. Danach gehen wir von einem weiteren Anstieg in Richtung der iii aus. Allerdings folgt diesem Szenario dichtauf unsere alternative Variante.

Szenario 2 Alternativszenario (45%)

Sollte die Aktie hier einen Impuls nach Norden nicht ausbauen können, sondern sich bestätigen, dass die Alternative ii im Chart abgearbeitet wird, droht dem Titel nochmals ein Rücksetzer. Dann ist davon auszugehen, dass die Aktie zunächst ein neues Tief markieren wird und dabei bis in die Region zwischen C$12.97 und C$8.66 zurückfallen dürfte, bevor hier überhaupt wieder eine Wende möglich sein dürfte. Die bisherigen Unterstützungen bei C$21.53 und C$18.23 sollten dabei unterlaufen werden. Doch dann wäre die Bereinigung soweit abgeschlossen, dass sich auch in diesem Szenario wieder eine Möglichkeit für einen nachhaltigen Anstieg bietet. Die Aktie würde also nur einen Umweg einschlagen, um von einer tieferen Basis durchzustarten.

FAZIT

Zugegeben, richtig viel Neues hat sich im Chart nicht getan. Wir hängen noch in der Seitwärtsbewegung fest, was uns hier fehlt, ist eine Entscheidung, wohin der Titel als Nächstes laufen wird. Primär gehen wir von einem Impuls nach Norden aus, bei dem die Aktie endlich wieder in eine Aufwärtsbewegung übergeht. Dennoch müssen wir auf Grund der Formation auch damit rechnen, dass hier noch einmal ein Rückfall auf ein neues Tief ansteht, um die Bereinigung abzuschließen. Erst wenn diese abgeschlossen wäre, sollte hier ein neuer Anstieg möglich sein. Die Entscheidung dafür sollte fallen, wenn klarer wird, wo in der laufenden Welle die ii abgearbeitet wird. Beide Varianten liegen nahe beisammen und die Entscheidung dürfte entsprechend knapp ausfallen und bald zustande kommen! Wollen Sie beim nächsten Trade dabei sein?

