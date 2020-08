CoronaUpdates – Impfstoff, RNA Tests, IPO - BioNTech, CureVac, XPhyto Therapeutics

Was viele Aktiengesellschaften Deutschlands von den USA lernen können, ist ganz klar das Marketing. Beste Beispiele sind die AGs von CureVac und BioNTech. Zwar wurden sie hauptsächlich mit deutschen Investorengeldern finanziert und aufgebaut, aber beide Aktiengesellschaften sind nicht an einer deutschen Börse zur Erstnotiz gestartet, sondern wählten die NASDAQ als Haupthandelsplatz ihrer Wahl. Der Erfolg gibt ihnen Recht. Beide Aktien notieren heute, den 19.08.2020, über 400% im Plus seit Erstnotiz. Kann auch die eng mit Deutschland verbandelte XPhyto Therapeutics mithalten?Weiterlesen auf: www.derfinanzinvestor.de