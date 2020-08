Der positive Newsflow bei unserer Gold-Spekualtion Engineer Gold Mines (WKN: A2JNAB | Symbol: 9EG) reißt nicht ab! Gestern veröffentlichte das Unternehmen die ersten hochgradigen Explorationsergebnisse vom Wann River Projekt.

*** EILMELDUNG ***

Gold-Aktie bringt erste hochgradige Explorationsergebnisse

Management zeigt sich begeistert von den ersten Gold-Funden

Mehrphasiges Bohrprogramm wird vorbereitet

Liebe Leserinnen und Leser,

Engineer Gold Mines vermeldet TOP-ERGEBNISSE!

Proben aus der niederländischen Ader ergaben 17,4 g / t Au und 72,1 g / t Ag

Proben aus der Newfie-Blattader ergaben umfassen 4,71 g / t Au, 95,6 g / t Ag

Proben der Stockwork-Zone ergaben 2,81 g / t Au, 54,9 g / t Ag

Präsident Andrew H. Rees äußerte sich euphorisch:

„Das Management ist von den Ergebnissen der Bewertung der Adersysteme des Wann-Flusses sehr ermutigt. Unser Explorationsteam hat die Erwartungen übertroffen.

Als Highlights sind zu nennen: 0,45 m-Chip-Probe mit 17,4 g / t Au und 72,1 g / t Ag aus der niederländischen Ader sowie 3,9 g / t Au mit 579 g / t Ag über 0,8 m in der Trail-Ader! Zudem wurden zusätzliche Gold- und Silbervorkommen aus verschiedenen anderen Adern im Wann-Gebiet identifiziert! Insbesondere wurden mit diesen Arbeiten eine Reihe neuer und lukrativer Bohrstellen ausfindig gemacht, die getestet werden können, sobald weitere Explorations-Ergebnisse vorliegen Ein umfassendes mehrphasiges Bohrprogramm wird entwickelt, während man eine Massenprobe aus der Engineer Gold Mine vorbereitet. “

Signifikante Ergebnisse wurden aus der Newfie-Blattader- und Stockwork-Zone erzielt, die bislang das einzige System ist, das vom Wann-River-Bestand an der Oberfläche sichtbar ist. Die Ergebnisse von 2020 umfassen bisher 4,71 g / t Au, 95,6 g / t Ag über 0,6 m; und 2,81 g / t Au, 54,9 g / t Ag über 1,0 m. Hier besteht Potenzial für ein intrusionsbezogenes Goldsystem (IRGS).

Ähnliche Adern, jedoch ohne anomale Ergebnisse, wurden im Bohrprogramm 2011 des vorherigen Betreibers etwa 100 m weiter südöstlich am Rande des Wann-Fluss-Bestands festgestellt.

Das vorgeschlagene Bohrprogramm für 2020 zielt auf das östlich tendierende Newfie-Adersystem ab, das von der Oberflächenexposition abfällt und senkrecht zum Streikausmaß steht.

Die neu entdeckte Morchel-Darstellung, bestehend aus Quarzadern und Quarzmaterial mit geringfügigem Pyrit und Tetrahedrit, ergab anomale Werte von 1,48 g / t Au mit 14,2 g / t Ag aus einer Stichprobe.

Die Darstellung ähnelt der Lum-Darstellung, die sich 250 m nordöstlich befindet und von der 2010 berichtet wurde, dass Grabproben 263 g / t Au und 1350 g / t Ag tragen.

Die vollständigen News können Sie hier abrufen

Die Engineer Mine gilt seit über einem Jahrhundert

als eine faszinierende Goldquelle

Die Engineer Mine wurde als Ableger des Klondike-Goldrausches geboren und ursprünglich als abgelegener unterirdischer Goldabbau betrieben.

Seit diesen frühen, berauschenden Tagen haben eine Reihe von Unternehmen das Grundstück untersucht, in der Hoffnung, den geologischen Schlüssel zu finden, der die größere Goldressource freischaltet, die möglicherweise innerhalb oder in der Nähe der aktuellen Arbeiten liegt.

Die Engineer Goldmine teilt viele Merkmale mit Newmonts Cripple Creek Mine (27 Mio. Unzen Gold), der Midas Mine in Nevada (2.2 Mio. Unzen Gold oder der Emperor Mine auf Fidschi, die als eine der größten Goldminen der Welt gilt, mit geschätzten Reserven von über 7 Mio. Unzen Gold!

Über 18.000 Unzen Gold und 9.000 Unzen Silber bereits abgebaut!

Es liegt bereits eine belastbare Ressourcen-Schätzung zu den Goldvorkommen vor!

Engineer sitzt bereits auf abgeleiteten Mineralressourcen von 41.000 t mit einem Gehalt von 19,0 g / t Gold für 25.000 Gold-Unzen oder bei höherem Cut-Off auf 14.000 t mit einem Gehalt von 52,5 g / t für 23.600 Gold-Unzen.

Der von Snowden Mining Industry Consultants im Jahr 2011 erstellte technischen Bericht NI 43-101 wurde 2018 dementsprechend angepasst.

Ausgewählte Stichproben aus den Schächten 5 6 und 7 Level ergaben 44 142 g / t Gold 12 720 g / t Gold und 3 180 g / t Gold

Beste Infrastruktur ist schon vorhanden

Mehr als 7 Mio. USD haben frühere Betreiber in den letzten 13 Jahren in die Mine investiert, die Ergebnisse können sich sehen lassen:

Ganzjähriges 20-Mann-Wohncontainerlager auf dem Grundstück

Voll funktionsfähige, genehmigte 30 tpd Schwerkrafttrennmühle vor Ort

Permanentes Industriedock zum Be- und Entladen von Wasserflugzeugen und Lastkähnen

Strom, Luft und Wasser stehen in den meisten Bereichen zur Verfügung.

Kompressoren, Generatoren, Elektroloki und vier 1-Tonnen-Erzautos sowie eine Muckmaschine auf 5 Ebenen (alle im Besitz des Unternehmens).

Kleiner Bulldozer und Kieswagen sind ebenfalls vorhanden

Die Mine ist ganzjährig leicht zugänglich mit dem Boot / Lastkahn / Wasserflugzeug (Sommer) oder Eisstraße / Skiflugzeug (Winter).

Tipp: Besuchen Sie die Webseite von Engineer Gold um sich in der Galerie einen Eindruck zu verschaffen.

Top Management mit exzellentem Track Rekord

Vor gut sechs Wochen gab man die Ernennung von Andrew H. Rees als Präsident der Gesellschaft bekannt!

Herr Rees verfügt über viel Erfahrung und hat bereits nachgewiesen, dass er Werte für Aktionäre schafft, unter anderem als Direktor von Barkerville Gold Mines.

Barkerville wurde 2019 für 338 Mio. CAD von Osisko Gold Royalties übernommen!

CEO und Direktor Thomas J. Kennedy hat sich vor allem als Rechts-, Finanz- und Unternehmens-berater für börsennotierte Unternehmen einen Namen gemacht. Herr Kennedy ist derzeit Mitglied der Law Society of British Columbia, der Canadian Bar Association, der British Columbia Bar Association und assoziiertes Mitglied der American Bar Association.

Glen Macdonald ist ein professioneller Geologe mit über 30 Jahren Erfahrung in der Exploration und Minenentwicklung in der Mineralindustrie. Er ist Mitglied der British Columbia Association of Professional Engineers and Geoscientists seit 1993. Von März 2003 bis Mai 2009 Mitbegründer und Direktor von Potash One Inc.

Letztere wurden 2010 für rund 330 Millionen € von K&S übernommen!

Goldpreis im Auge behalten – Engineer Gold Mines hat kurzfristiges Produktionspotential und somit eine explosive Kurs-Chance

Der US-Milliardär Warren Buffett war noch nie wirklich ein Fan von Gold. Mit seinem Investment in Barrick Gold, in Höhe von 564 Millionen Dollar, scheint er diese Ansicht etwas geändert zu haben.

Wer kennt dieses Zitat vom Orakel aus Omaha nicht:

Nur wer physisches Gold besitzt, kann es anstarren, begrabschen und polieren!

Buffet weiß: Die Frage ist nicht ob der Goldpreis weiter steigt, sondern eher wie hoch er steigt

Engineer Gold Mines (WKN: A2JNAB | Symbol: 9EG) ist eine Top-Goldaktie, die überdurchschnittlich stark von der anhaltenden Goldrallye pro Unze profitieren würde.

Aufgepasst:

Engineer ist im Besitz aller Genehmigungen und darf jederzeit 10.000 Tonnen Proben entnehmen, in der Schwerkrafttrennmühle verarbeiten und das Erz verkaufen.

Ein weiterer großer Vorteil ist die erweiterbare Mühle mit 30 Tonnen pro Tag. Diese wird voraussichtlich in den kommenden Jahren eine Exploration von 35 bis 50 Mio. USD selbst finanzieren, verwässernde Finanzierungsrunden sollten hier wegfallen oder zumindest erheblich verringert werden.

Sind Sie bereit für das nächste Goldexplorer-Feuerwerk?

Wir Gold-Bullen mussten sehr lange auf eine solche Hausse-Phase warten, aber nun ist sie da und wird uns im Besten Fall einige Jahre begleiten.

Aktien von Engineer Gold Mines (WKN: A2JNAB | Symbol: 9EG) sind derzeit ganz heiß, um im anhaltenden Rohstoffboom in den kommenden Jahren exzellent positioniert zu sein.

Die Kasse ist mit ca. C$2,5 Mio. gut gefüllt und die Marktkapitalisierung liegt bei schlappen 6 Mio. Euro.

Der zu erwartende positive Newsflow bei Engineer Gold Mines (WKN: A2JNAB | Symbol: 9EG) einhergehend mit dem sehr hohen Kurspotential, macht diese Aktie zu einem echten Geheimtipp auf dem Goldmarkt.

Intelligentes Stockpicking mit einer massiv unterbewerteten Minengesellschaft - wie mit Engineer Gold Mines - vorzunehmen, ist JETZT genau die richtige Strategie.

Spekulative Grüße aus der

Hotstock Investor Redaktion

