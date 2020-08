Apple konnte am 30. Juli für sein 3. Quartal exzellente Zahlen veröffentlichen. Trotz der Einschränkungen durch die Pandemie stieg der Quartalsumsatz um 11 % auf 59,7 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der CEO von Apple Tim Cook präzisierte, dass das Rekordquartal auf ein zweistelliges Wachstum bei Produkten und Dienstleistungen sowie auf das Wachstum in jedem der geografischen Segmente zurückzuführen ist. Der Gewinn pro Aktie wurde um 18 % gesteigert. Die Marktteilnehmer quittierten diese Zahlen mit einem Kursplus von nahezu 20 % in den drei Handelstagen rund um den 30 Juli. Diese starken Verkaufszahlen in Kombination mit einem Aktiensplitt im Verhältnis 4:1 sollte neue Aktionäre anlocken, die den Kurs weiter unterstützen.

Zum Chart

Mittlerweile liegt das All Time High des IT-Riesen um 40 % über dem Level des partiellen Hochs vom 19. Februar, das als Beginn des Corona-Sell Offs gilt. Der Kursanstieg hat sich in einem noch immer aufrechten Trendkanal mit sehr engen Grenzen ausgebildet. Irgendwann endet jeder Trend, nur ist es nicht ratsam, gegen den Trend zu spekulieren. Das erwartete KGV für den Zeitraum 19/20 hat mittlerweile den Wert 42 erreicht und erscheint für einen Konzern dieser Größe als sehr hoch. Es gilt aber zu bedenken, dass Apple in vielen Marktsegmenten global aufgestellt ist und bei weiten mehr verdient als die Konkurrenz. Daraus folgt, dass das Wachstumspotential gegeben ist und zusätzlich von einer Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms um 50 Milliarden US-Dollar flankiert wird. Apple ist also in der Lage, den Gewinn pro Aktie weiter zu steigern. Die Magic Number bei 520 US-Dollar sollte als Ziel im Bereich des Möglichen liegen.