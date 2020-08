Es scheint als wolle BioNTech die Anleger einlullen. Denn seit einigen Tagen tut sich herzlich wenig in der Kursentwicklung der Mainzer Corona-Hoffnung. Doch erfahrene Anleger wissen, dass genau solche Phasen in der Regel der Vorboten zu kräftigen Kursbewegungen sind. BioNTech-Aktionäre sollten also entsprechend vorbereitet sein!

