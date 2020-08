TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch erneut unterschiedlich entwickelt. An den chinesischen Festlandbörsen litten die Notierungen unter der Absage von Handelsgesprächen durch US-Präsident Donald Trump. Ebenfalls unter Druck stand der Hongkonger Markt, wo der Handel wegen eines Taifuns mit Verspätung begann. Dagegen ging es in Japan moderat bergauf.

Mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie, die ihren Ursprung um den Jahreswechsel in China genommen hatte, sagte Trump auf einer Wahlkampfveranstaltung: "Ich will jetzt nicht mit ihnen verhandeln. Nach dem, was sie diesem Land und der Welt angetan haben, will ich jetzt nicht mit China sprechen."