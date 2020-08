Während die Software AG in den Jahren 2018 und 2019 in einem Abwärtstrend festgesteckt hatte, zeichnete sich bereits im Sommer vergangenen Jahres um 22,80 Euro eine Trendwende ab. Tatsächlich gelang es Anfang dieses Jahres sogar über den Abwärtstrend zu springen, die Corona-Pandemie machte diesem Vorhaben aber kurzzeitig einen Strich durch die Rechnung. Doch Bullen ließen sich nicht lange beirren und holten das Papier schließlich um 22,00 Euro Mitte März wieder ab. Die darauf folgende Rallye hält bis zum heutigen Tag an und reichte sogar über die mittelfristige Hürde aus dem Jahr 2018 und 40,00 Euro hinweg. Gelingt es nun einen nachhaltigen Wochenschlusskurs darüber zu etablieren, könnte dies der Startschuss für eine mittelfristig entscheidende Signallage darstellen.

Long bleibt Trumpf

Obwohl das Wertpapier der Software AG im Vergleich zur US-Konkurrenz noch deutlichen Nachholbedarf aufweist, bemühen sich Anleger das Wertpapier fortwährend auf frische Jahreshochs hochzudrücken. Über ein mittelfristiges Long-Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB3C18 können Anleger von einem weiteren Anstieg der Software-Aktie bis an 44,00 Euro und schlussendlich noch an die Jahreshochs an aus Anfang 2018 bei 47,39 Euro profitieren. Rücksetzer sollten jedoch stets einkalkuliert werden, es wäre nach der steilen Rallye der letzten Wochen keine Schande, wenn das Papier auf 38,00 Euro bzw. 36,00 Euro und ein wenig tiefer zurückfallen würde. Entsprechend sollte ein Stopp noch etwas weiter weg angesetzt werden.