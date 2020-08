Marktkommentar: S&P 500 und Nasdaq auf neuen Rekordhochs

Die optimistischen US-Wohnungsmarktdaten und die besser als erwarteten Quartalszahlen haben für Auftrieb gesorgt.

Die Wohnbaubeginne sind im Juli um 22,6% im Monatsvergleich auf eine Jahresrate von 1,496 Millionen gestiegen und die Baugenehmigungen legten um 18,8% auf 1,495 Millionen zu. Die niedrigen Hypothekenzinsen haben den Kauf eines Eigenheims für viele Amerikaner erschwinglicher gemacht. Es gibt jedoch nicht genügend Häuser, die zum Verkauf angeboten werden, um diesen Nachfrageüberhang zu decken. Dadurch steigt das Interesse an neu gebauten Häusern.

EURUSD brach am Dienstag nach oben aus der mehrwöchigen Seitwärtsrange (1,17 bis 1,19) aus. Das am späten Nachmittag im H1-Chart ausgebildete Bearish-Engulfing wurde ignoriert und seitdem bewegt sich das Paar seitwärts zwischen dem Tief der genannten Korrektur (1,1920) und dem gestrigen Tageshoch (1,1966). Das FOMC-Sitzungsprotokoll (20:00 Uhr) hat das Potenzial, die nächste große Bewegung auszulösen.

Die Investoren werden sich auf mögliche Kommentare zur Kontrolle der Zinskurve konzentrieren. Vor der Veröffentlichung tauchten zudem Spekulationen auf, dass die US-Notenbank ein durchschnittliches Inflationsziel festlegen könnte, um einen Anstieg über 2% zu rechtfertigen.

Der DE30 versucht seit mehr als einer Woche die Marke von 13.000 Punkten nachhaltig zu überwinden. Nach dem gestrigen Fehlausbruch rutschte der Index sogar deutlich in die Verlustzone, sodass ein erneuter Test der Unterstützungszone bei 12.800 Punkten nicht auszuschließen wäre.



