Zertifikate und Aktienanleihen sprechen risikobewusste kurz- bis mittelfristig orientierte Anleger an, die von einer Seitwärtsbewegung der Infineon-Aktie ausgehen.

Nachdem der einzige europäische Top-10-Chip-Hersteller das vergangene Quartal trotz Corona-bedingt kriselndem Automobilsektor besser als erwartet abgeschlossen hat, zog die Aktie von Infineon (DE0006231004) im August erneut bis auf knapp 23 Euro an, scheiterte aber bislang an den 12-Monats-Höchstständen von Mitte Juli in der Region um 23,50 Euro. Wer davon ausgeht, dass die guten Nachrichten erstmal abgearbeitet sind und das Abwärtspotenzial zugleich überschaubar ist, kann mit einer nach persönlichem Risikoappetit gewählten Strategie von einem Seitwärtstrend profitieren.

Der Ultrakurzläufer am Geld mit kleinem Puffer und hoher Rendite