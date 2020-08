Während man in Frankfurt die Sommerpause genießt, geht in New York weiter die Post ab. An der Wall Street sind die Kursverluste aus dem Corona-Crash im März nun vollständig wieder aufgeholt, der S&P 500 steht so hoch wie nie zuvor. So schnell wurde in der Geschichte der Börse noch nie ein Bärenmarkt wieder beendet. Etwas anders die Situation im Deutschen Aktienindex: Nicht nur, dass der Markt hierzulande noch einige hundert Punkte von seinem Allzeithoch entfernt ist – nach einigen erfolglosen Versuchen, die 13.000er Marke zurückzuerobern, bleibt der DAX aus technischer Sicht angeschlagen und wird damit auch immer anfälliger für eine stärkere Korrektur.

Die Demokraten in den USA sind nach den Worten ihrer Sprecherin bereit, auf die Hälfte ihrer Forderungen zu verzichten, um die Anschlussfinanzierung für die Arbeitslosenhilfe endlich auf den Weg zu bringen. Das hilft der Stimmung an der Wall Street genauso wie die Nachricht, dass der US-Präsident erst einmal keine weiteren Gespräche mit China anstrebt. Die Gefahr eines neuerlichen Handelsstreits mit dem Rivalen aus Asien vor den Wahlen ist dann selbst wohl einem Donald Trump zu heikel geworden. Und wer nicht miteinander redet, kann zumindest auch nicht miteinander streiten, so die Hoffnung der Anleger.