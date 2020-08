- 101 Meter mit 1,3 g/t Gold, inkl. 82 Meter mit 1,5 g/t Gold, 30 Meter mit 2,4 g/t Gold, 3 Meter mit 7,7 g/t Gold, 6 Meter mit 4,7 g/t Gold und 3 Meter mit 8,2 g/t Gold in Bohrloch KDBH-012 (insgesamt 429 Meter mit 0,6 g/t Gold ab 3 Meter Tiefe),

- 150 Meter mit 0,6 g/t Gold, inkl. 21 Meter mit 1,6 g/t Gold in KBDH-005

- 163 Meter mit 0,6 g/t Gold, inkl. 87 Meter mit 0,7 g/t Gold in KBDH-009 und

- 137 Meter mit 0,6 g/t Gold, inkl. 97 Meter mit 0,7 g/t in KBDH-010.

Es zeigt sich laut Nova Minerals auf Grund dieser weiteren, mächtigen Vererzungsintervalle, dass Estelle sich zu einem sehr großen, fortlaufenden Goldsystem auswächst – und die Vererzung im Streichen und in der Tiefe offenbleibt! Die Kontinuität der Goldvererzung, so das Unternehmen, wurde mit diesen Bohrungen noch einmal bestätigt.

Wie Novas CEO Christopher Gerteisen erläuterte, seien Umfang und Dimensionen der nahe der Oberfläche gelegenen Vererzung im Korbel-Gebiet immer wieder beeindruckend, insbesondere angesichts der hochgradigen Schmitzen, die man nun außerhalb des Gebiets der bestehenden Ressource nachgewiesen habe.

Man habe wiederholt erklärt, dass es das Ziel des laufenden Bohrprogramms sei, eine signifikante Menge neuer Goldunzen nachzuweisen und glaube fest daran, dieses Ziel im Laufe des Jahres übererfüllen zu können.

Die Bohrungen auf Korbel werden fortgesetzt und ein Diamantkernbohrer sei nun auf Block A, Bohrstandort 2, im Einsatz, wo ähnliches Potenzial wie auf Block B bestehe. Man wolle die Ressource weiter ausdehnen und zwar sowohl im Streichen als auch in die Tiefe, so Gerteisen weiter. Das zweite Bohrgerät stelle gerade die Bohrungen von Bohrstandort 2 fertig, worauf Bohrstandort 6 in einer jetzt entdeckten, hochgradigen Zone südöstlich folgen soll. Gleichzeitig werde man so genannte Rückspülbohrungen (RC) aufnehmen, um weiteren Zielen im Korbelgebiet nachzuspüren, um die Lagerstätte an der bisherigen Streichlänge zu testen.

Wir sind beeindruckt von der Kontinuität der Goldvererzung, die sich auf Korbel abzeichnet, aber auch von der Länge der angetroffenen Vererzungsabschnitte und dem Potenzial auf eine weitere Ausdehnung der nun bekannten Vorkommen. Es scheint sich abzuzeichnen, dass Nova Minerals auf dem Weg zum angestrebten Ziel einer Verdopplung der bisher ausgewiesenen Ressource (wie CEO Gerteisen im Interview mit GOLDINVEST.de vor einiger Zeit erklärte) gut vorankommt.

Ein Wort noch zur Einordnung der Goldgehalte, die Nova heute und in der Vergangenheit auf dem Estelle-Projekt nachgewiesen hat: Der Major Kinross Gold (WKN A0DM94) auf der Fort Knox-Mine und Victoria Gold (WKN A2PVRH) auf der Dublin Gulch-Mine beuten im Tintina-Goldgürtel bereits ähnliche Lagerstätten aus. Beide Minen arbeiteten mit deutlich unter 1 Gramm Gold pro Tonne – im Fall von Fort Knox liegt der durchschnittliche Gehalt der Mine sogar bei nur 0,32 g/t Gold – schon bei 1.500 USD pro Unze Gold hochrentabel. Bei aktuell fast 2.000 USD Gold sollte die Rentabilität also noch einmal deutlich höher liegen! Beide Minen fördern nämlich zu so genannten all-in sustaining costs (AISC) von 570 bis 850 USD pro Unze. Die Margen dürften entsprechend gewaltig sein!

Noch ist Nova Minerals natürlich ein gutes Stück von der Produktion entfernt und nach wie vor eine hochriskante Spekulation. Doch mit jeder erfolgreichen Bohrung sinkt das Risiko, während das Potenzial unserer Ansicht nach immer klarer ersichtlich wird. Weitere Klarheit dürfte zudem die nächste Ressourcenschätzung zu Block B von Korbel schaffen, die laut Nova Minerals in Kürze veröffentlicht werden soll.

