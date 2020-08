Um 2% konnte der DAX bis letzten Freitag in der abgelaufenen Woche zulegen. Mal schauen, was am Tagesende übrig blieb, denn es lief ein kleiner Ausverkauf. Ein Großteil des Kursanstiegs der Woche ist auf die Rotation in vergessene Aktien zurückzuführen. Dort setzten nun Gewinnmitnahmen ein. Schauen wir mal, wie die Anlegerstimmung darauf reagiert:



Kurz gesagt: mit Skepsis! Die Stimmung bleibt mit einem Wert von 0,6 leicht positiv. Trotz des DAX-Stands nahe seines Allzeithochs kommt keine Feierlaune auf.



Immerhin zeigen sich unsere Umfrageteilnehmer inzwischen wieder halbwegs zufrieden mit ihren Aktivitäten: Die Korrektur im Juli hat den einen oder anderen Anleger verspätet in die Rallye hinein gelassen. Nun werden Gewinne mitgenommen. Mit einem Wert von +0,3 ist die Verunsicherung, die wir seit Ende Februar durchgängig gemessen haben, erstmals überwunden.



Auch der Pessimismus scheint überwunden. Unser Erwartungsbarometer steht bei +0,3 und somit zum zweiten Mal seit April im Plus. Das ist leicht zu erklären: Während Corona-Gewinner eher als Sonderfall betrachtet wurden und daher keinen rechten Optimismus verbreiten konnten (trotz über 100% Kursgewinn), kommen nun die konjunktursensiblen Aktien in die Gänge und verbreiten somit auch gleichzeitig einen gewissen Optimismus.



Doch da überrascht es mich, dass die Investitionsbereitschaft auf -0,3 gesunken ist: Obwohl die Bären verdrängt wurden, möchte kaum jemand investieren. Hmm... der Blick ins Detail zeigt, dass sowohl die Kauf- als auch die Verkaufsbereitschaft sehr gering ist. Anleger möchten also am liebsten erst einmal abwarten. Okay, das kann ich nachvollziehen, denn immerhin sind die Signale derzeit ziemlich widersprüchlich.



Das Anlegersentiment der Euwax bleibt mit einem Wert von -4 leicht pessimistisch, befindet sich aber dennoch auf dem höchsten Wert seit Mitte März. Absicherungsgeschäfte der Privatanleger werden weiter zurückgefahren.



Ganz anders verhalten sich die Profis, deren Absicherungen über die Eurex abgewickelt werden: Das Put/Call-Verhältnis ist auf 2,2 gesprungen, dem höchsten Niveau seit zwei Monaten und in einem extrem großen und schnellen Schritt: Noch vor einer Woche wurde das niedrigste Put/Call-Verhältnis des Jahres gemessen. Profis haben also plötzlich das extrem starke Bedürfnis, sich gegen Kursverluste abzusichern.



In den USA ist dieses Verhalten nicht zu beobachten. Das Put/Call-Verhältnis der CBOE bleibt auf einem extrem niedrigen Niveau. Für Aktien wird weiterhin das niedrigste Verhältnis seit ... hmm, die Graphik geht zurück bis 2015 und zeigt keinen tieferen Wert. Die US-Anleger sind also extrem bullish positioniert.

