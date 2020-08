RWE hat eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Ausgegeben wurden rund 61,47 Millionen neue Aktien. Der Bezugspreis je Aktie liegt bei 32,55 Euro. Das ist ein Abschlag von 5 Prozent zum gestrigen Kurs. So kommen brutto rund 2,0 Millionen Euro in die Kasse des DAX-Konzerns.Mit dem frischen Geld will RWE weiter wachsen, unter anderem soll eine Projektpipeline von Nordex erworben werden. Das bisherige Ziel, bis 2022 eine installierte ...