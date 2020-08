Neuigkeiten zum US-Geschäft von Morphosys: Das National Comprehensive Cancer Network in den USA habe Monjuvi (Tafasitamab-cxix) in seine Leitlinien für die klinische Praxis in der Onkologie für B-Zell-Lymphome aufgenommen, teilt das Münchener Biotech-Unternehmen in der Nacht zum Mittwoch mit. Erst Ende Juli dieses Jahres hatte man von der FDA gemeinsam mit dem Entwicklungspartner Incyte in den USA die Zulassung für das Medikament ...