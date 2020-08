Gröschls Mittwochskommentar: 34/2020

Geschafft! Der amerikanische Leitindex S&P 500 hat nicht nur alle seine Verluste, die er sich durch die Seuche eingefangen hat, wieder aufgeholt, sondern auch ein neues All-Time High markiert. Uncharted Territory ahead also! Inhaltlich bedeutet das streng genommen, dass nicht nur alles gut ist, sondern alles eigentlich besser ist, als vor dem Beginn der Virus-Geschichte. Was wir, fürcht ich, guten Gewissens ausschließen können. (…oder aber, dass Bewertungen mit negativen/Null-Zinsen sinnfrei sind und/oder der die Bewertungseinheit – Währung – wertarm bis wertfrei ist, wobei wir diese – nicht ganz unrealistischen - Möglichkeiten an dieser Stelle bereits verhandelt haben… )

Was erwartet uns also nach dem - zumindest in Österreich – relativ kühlen Sommer? Politisch wohl ein heißer Herbst, zumindest in den USA, wobei Herr Biden der Wallstreet vielleicht intellektuell mehr Freude bereiten wird, als der derzeitige POTUS, inhaltlich dürfte es aber ein bisserl weniger in Richtung Liberalisierung und Steuererleichterungen für Corporate America gehen. Dass der New Green Deal auch jenseits des großen Wassers eine riesen Chance darstellt, steht dabei natürlich außer Frage. Ob die Umsetzung allerdings in einer Radikalität stattfinden kann und wird, die kurz bis mittelfristig – auch und vor allem wirtschaftlich – einen spürbaren Unterschied machen kann und das auch noch zu Biden´schen Lebzeiten, wird sich zeigen.

In diesem Zusammenhang fand ich persönlich die Direktheit mit der Biden Kamala Harris nicht nur zu seiner Running Mate und zukünftigen Vizepräsidenten sondern zu seiner Co-Präsidentin (Gott möge abhüten, dass mir was passiert, aber…) erklärt hat, bemerkenswert. Auch wenn´s wahrscheinlich nur gespinnt ist, macht die Akzeptanz der eigenen Endlichkeit designierte Führer gleich sympathischer. Man findet sozusagen sofort einen Common Ground. :-) Ob es das Duo Biden/Harris nun tatsächlich wird oder nicht, werden wir dann eh sehen. Wie wir gelernt haben darf man niemals die kollektive Unintelligenz der General Public unterschätzen; insbesondere im anglo-amerikanischen Raum! ;-) (möglicherweise bin ich aber auch nur beleidigt, weil ich sowohl beim Ausgang der letzten US-Wahl, wie auch bei der Antizipation der Brexit Abstimmung daneben gehaut habe. :-))