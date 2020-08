Wir haben darüber gesprochen, über einen möglichen Deal, den man im Microcap-Segment bislang noch nicht gesehen hat. Lange wurde es dann sehr ruhig, vor allem in den letzten Wochen, bevor das Unternehmen, das Anlegern bislang als Mota Ventures bekannt war, quasi schon über Nacht den Namen in Thoughtful Brands änderte und in diesen Tagen plötzlich heftige Kurssprünge hinlegt. Im Dienstagshandel ging es für die Aktie von Thoughtful Brands (ehemals Mota Ventures) um fast 30% nach oben.

Wir sehen aktuell eine gewaltige Kurschance für den mutigen Anleger, der auf den Abschluss eines möglichen Megadeals der Branche spekuliert. Dass diese Spekulation aufgehen könnte, erscheint gerade in Hinblick einer kürzlich erfolgten Meldung keineswegs utopisch!

Der Megadeal: Die Unified-Übernahme und 364 Mio. Dollar in Verbrauchertransaktionen

Im Juni unterzeichnete das Thoughtful-Management ein verbindliches Termsheet hinsichtlich der Übernahme des führenden E-Commerce-Plattformunternehmen Unified Funding. Bis dato hat die Plattform von Unified erfolgreich Verbrauchertransaktionen im Wert von über 364.000.000 Dollar (CDN) ermöglicht – davon allein 93.800.000 Dollar (CND) im Jahr 2019. Unified gehört somit wohl zu den international erfolgreichsten Online-Vermarktern von CBD- und Lifestlye-Produkten.

“Body Performa” ist eine weitere Marke im “Unified-Universum”

Anleger dürften sich weitgehend einig sein: Gelingt dieser Übernahmecoup, sollte die Aktie ein potenzieller Tenbagger-Kanadidat sein. Allein auf die Meldung eines Abschlusses hin darf man wohl selbst kurzfristig prozentual dreistellige Zugewinne nicht als unmöglich bezeichnen. Manch ein Anleger mag aber diesen Übernahmedeal inzwischen womöglich für zu ambitioniert gehalten und nicht mehr an einen Abschluss geglaubt haben, zumal inzwischen schon viele Wochen vergangen sind.

ABER JETZT…

In einer Meldung über weitere Akquisitonspläne am Montagabend fiel in einem Nebensatz folgende Aussage:

“Wir nähern uns derzeit dem Abschluss der Transaktion zur Übernahme der Vermögenswerte von Unified Funding.”

Wir meinen, dass es dieser kleine Nebensatz in sich haben könnte und die Zeitbombe bereits tickt. Und plötzlich steigt auch der Kurs aus dem Nichts wieder und das heftig! Wir glauben, dass Thoughtful Brands jetzt ganz kurz vor dem Abschluss dieses tatsächlichen Megaevents der Branche stehen könnte. Die Aussage in der Ad-hoc-Meldung vom Montag deutet jedenfalls ganz klar auf einen baldigen Abschluss hin. Kommt der Abschluss wirklich, dann ist wohl “alles drin”: Thoughtful Brands dürfte dann nämlich über Nacht zu einem der größten Player im CBD- und E-Commerce-Segment an der kanadischen Börse CSE gehören und die Aktie sehr schnell die Sphären eines Pennystocks verlassen.

Thoughtful Brands*

WKN: A2QBJJ

Börsenplätze: Frankfurt (Deutschland); CSE (Kanada, Heimatbörse)

Thoughtful Brands selbst war Ende letzten Jahres als Mota Ventures noch ein Start-up mit 0 Umsätzen. Im Juli gab man dann bekannt, dass der konsolidierte Bruttoumsatz im 1. Quartal 2020 stattliche 7,65 Millionen Dollar (CDN) betrug und zudem bereits ein hoher sechsstelliger Bruttogewinn ausgewiesen werden konnte. Thoughtful Brands verkauft online erfolgreich hochpreisige CBD-Produkte wie Öle, Gesichtsserum, Schmerzcremes oder auch mit CBD versetzten Kaffee in den USA.

Über 100.000 Neukunden will man allein in den ersten sechs Monaten in 2020 akquiriert haben, und das alles mit eigenen Premium-CBD-Produkten in den USA. Ohnehin also erscheint die Aktie von Thoughtful Brands in Hinblick zu den bislang in 2020 abgelieferten Verkaufszahlen und vor allem auch in Hinblick der zu erwartenden Ereignisse aktuell extrem günstig.

Der Aktienkurs “dümpelt” aktuell bei knapp unter 0,30$ vor sich hin. Die Börsenbewertung von derzeit rund 60 Mio. Dollar (CDN) erscheint angesichts der schon jetzt verzeichneten Umsätze und der in unseren Augen exorbitant starken Aussichten nahezu schon lächerlich. Und mit dem angekündigten Unified-Deal steht etwas tatsächlich außergewöhnlich Großes für die Microcap-Szene im Raum.

Dass Thoughtful Brands “ganz nebenbei” mit seiner Tochtergesellschaft Verrian mit Firmensitzen im kanadischen Ontario und im deutschen Sachsen bzw. in Bayern mit einem angesehenen deutschen Professor bereits zwei entwickelte Psilocobyn-Präparate, die Menschen von Suchtkrankheiten wegbringen soll, in klinische Studien geschickt hat, ist ein zusätzlicher Hebel, der durchaus seinen Charme hat. Auch der Bruder des ehemaligen US-Präsidenten Clinton ist inzwischen mit dabei. Roger Clinton selbst ist nur knapp dem Tod entgangen, litt er u.a. an einer Alkoholsucht und war auch schon dem Kokain verfallen. Heute ist er “geheilt” und ihm die Suchtbekämpfung ein äußerst großes Anliegen.

Die große Wette läuft

Unsere Hauptwette liegt dennoch auf Thoughtful und Unified und dem gewaltig großen CBD-Markt. Der US-Markt für CBD-Produkte allein wird bis 2025 auf jährlich rund 24 Milliarden US-Dollar heranwachsen, glauben die Experten der Brightfield Group, die seit mehreren Jahren den internationalen Cannabis- und CBD-Markt analysieren. Der Milliardenkonzern der Cannabisbranche Aurora hat erst im Juni das amerikanische CBD-Unternehmen Reliva geschluckt. Auch dass Thoughtful Brands spätestens mit Abschluss der Unified-Akquisition in den Fokus der Miliardenkonzerne stehen könnte, ist wohl keineswegs mehr auszuschließen, steigt das Unternehmen doch jetzt langsam aber wirklich in eine Liga auf, in welcher man Mota als ernstzunehmende Konkurrenz zu den großen Milliardenkonzernen der Branche wahrnehmen könnte.

Unsere Meinung: Auf dem aktuellen Kursniveau kann man unseres Erachtens – die üblichen großen Risiken mit Pennystocks mal außen vor gelassen – sehr wahrscheinlich weit mehr richtig als falsch machen. Für uns steht es außer Frage, dass die Aktie von Thoughtful Brands bei Abschluss der Unified-Übernahme bereits kurzfristig bei Kursen von ganz deutlich über 1,00$ stehen wird.

Informieren Sie sich hier selbst über Thoughtful Brands (ehemals Mota Ventures):

Webseite: www.motaventures.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

