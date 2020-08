DE30: Europäische Indizes steigen am Vormittag

++ Europäische Märkte erholen sich von dem anfänglichen Einbruch ++ DE30 steigt wieder über 12.900 Punkte ++ RWE (RWE.DE) gibt neue Aktien heraus ++



Die europäischen Aktienmärkte eröffneten die heutige Sitzung tiefer. Die meisten Indizes aus Europa notieren jedoch höher, da nach der Eröffnungsglocke eine stetige Aufwärtsbewegung einsetzte. Die Aktien aus Italien und Schweden führen die Gewinne an, während die Aktien aus Belgien, Österreich und den Niederlanden unterdurchschnittlich abschneiden. Die Veröffentlichung des FOMC-Sitzungsprotokolls um 20:00 Uhr ist ein wichtiges Risikoereignis, das für heute geplant ist.

Quelle: xStation 5

Der DE30 stieg gestern stark an und durchbrach die Widerstandszone bei 12.950 Punkten. Die Aufwärtsbewegung wurde jedoch nahe dem lokalen Hoch vom 11. August bei 13.035 Punkten gestoppt. Der Index zog sich wieder unter den genannten Bereich zurück und begann sich seitwärts zu bewegen. Erwähnenswert ist, dass die starke Abwärtsbewegung zu Beginn der heutigen Sitzung bei der 200-Stunden-Linie (siehe Kreis) gestoppt wurde. Der DE30 testet derzeit den Widerstand bei 12.950 Punkten, und sollte er diesen durchbrechen, wäre der genannte gleitende Durchschnitt die erste wichtige Unterstützung, die es zu beobachten gilt. Ein Durchbruch der unteren Grenze der Overbalance-Struktur bei 12.800 Punkten würde eine kurzfristige Trendumkehr signalisieren.

DE30-Mitglieder um 11:14 Uhr. Quelle: Bloomberg

RWE (RWE.DE) hat heute eine Aktienemission gestartet. Das Unternehmen strebt eine Kapitalerhöhung von rund 2 Milliarden EUR durch das Angebot von 61,5 Millionen Aktien an institutionelle Investoren an. Der Erlös soll zur Finanzierung der Übernahme von 2,7 Milliarden GW an Solar- und Windkraftprojekten von Nordex sowie anderer Aktivitäten des Unternehmens verwendet werden. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am Freitag in den Handel aufgenommen. RWE ist heute der größte Underperformer.

Die mexikanische Einheit von Volkswagen (VOW1.DE) hat sich auf eine 5,5%ige Erhöhung der Arbeitnehmerbezüge und -leistungen geeinigt. Die Vereinbarung für die Jahre 2020 und 2021 sieht eine Erhöhung der Löhne um rund 3,6% und eine Erhöhung der Leistungen um rund 1,8% vor.

TUI (TUI.DE) hat den Starttermin für ihren Flusskreuzfahrt-Dienst angekündigt. Ursprünglich war die Premiere des Dienstes für den Sommer geplant, aber der Start hat sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie verzögert. Groß angelegte Kreuzfahrten sind von den britischen Behörden nach wie vor verboten, die Beschränkungen für Flusskreuzfahrten wurden jedoch aufgehoben. Der Dienst wird am 26. November starten und Kreuzfahrten von 3 bis 14 Tagen anbieten.

RWE (RWE.DE) eröffnete heute aufgrund der Nachrichten zu den Aktienemissionen tiefer. Der Aktienkurs zog sich zurück, nachdem er gestern bei 34,25 EUR ein Pin-Bar-Muster ausgebildet hatte. Der Rückgang wurde bei der 50-Tage-Linie (grüne Linie) gestoppt und es folgte eine Erholung. Der Kurs notiert nach wie vor in der Verlustzone. Quelle: xStation 5



