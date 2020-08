Centogene erweitert das SARS-CoV-2-Testangebot mit einem neuen „walk-in” Testcenter auf den Hamburger Flughafen. Bisher hatte das deutsch-niederländische Biotech-Unternehmen, dessen Aktien unter anderem an der NASDAQ notieren, ein solches Angebot am Frankfurter Flughafen in Kooperation mit Fraport und der Lufthansa eröffnet. Man biete Tests auf das Coronavirus für alle Personen an, die sich auf den Nachweis des SARS-CoV-2-Virus ...