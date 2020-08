Das Ende von Huawei? Der Kampf der USA gegen die chinesische Hydra

"Trotz der Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und China bleibt das im Januar unterzeichnete Handelsabkommen der Phase 1 zwischen den beiden Ländern intakt. China kommt seiner Verpflichtung, im Jahr 2020 US-Produkte im Wert von 200 Milliarden Dollar zu importieren, zu einem guten Stück nicht nach, aber im Mittelpunkt der Diskussion stehen die Auswirkungen des Coronavirus und einige Verbesserungen in jüngster Zeit – zumindest für den Moment.

Aktuell steht das scharfe Vorgehen gegen chinesische Unternehmen unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit im Mittelpunkt, und das hat größere Auswirkungen für Investoren. Am Wochenende verlängerten die USA ihr hartes Durchgreifen gegen Huawei und zwangen die Verkäufer von Chips und Chipsätzen, eine Lizenz zu erwerben, um Produkte jedweder Art, die in den USA hergestellte Hardware oder Software verwenden, an Huawei verkaufen zu können. Das schneidet effektiv die Lieferkette zu Huawei ab, da selbst Chips, die in China von chinesischen Firmen hergestellt werden, auf in den USA hergestellter Hardware basieren. Obwohl China in den letzten Jahren große Bemühungen unternommen hat, autark zu werden, ist das Land bei weitem nicht in der Lage, dieses Hindernis zu überwinden. Das könnte in der Tat das Ende von Huawei bedeuten, wenn sich die Dinge nicht ändern.