Coronavirus: Markt-Update

- Nach zwei Tagen des Rückgangs hat die Zahl der neuen täglichen Coronavirus-Fälle wieder 250.000 überschritten. Da die Zahl der Infektionen steigt, führen immer mehr Länder strengere Restriktionen ein, um die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen.

Gestern wurden 253.753 neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Inzwischen liegt der 7-Tage-Durchschnitt bei 257.251. Quelle: Worldometers

- Die Zahl der Infektionen ist in Deutschland in den letzten Wochen gestiegen. Die Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) für Infektionskrankheiten zeigten am Mittwoch, dass die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle um 1.510 auf 226.914 gestiegen sei. Das RKI sagte, dass 39% der Fälle wahrscheinlich hauptsächlich aus dem Kosovo, der Türkei und Kroatien stammen.

- Die libanesischen Behörden ordneten an, die Geschäfte im ganzen Land für zwei Wochen zu schließen, und setzten ab Freitag eine nächtliche Ausgangssperre durch, nachdem die durchschnittliche Zahl der Neuinfektionen in den letzten Tagen 400 überschritten hatte.

- Neuseeland wird die Zahl des Verteidigungspersonals in seinen Quarantäneeinrichtungen und an der Grenze erhöhen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Neuseeland meldete am Mittwoch fünf Neuinfektionen.

- Südkorea meldete am Mittwoch 297 Neuinfektionen, was den höchsten täglichen Anstieg seit Anfang März darstellt. Die meisten neuen Fälle traten in Seoul und den umliegenden Gebieten auf. Wenn sich die Situation nicht verbessert, könnte die Regierung das höchste Maß an sozialen Distanzierungsregeln auferlegen, nach denen Schulen geschlossen werden, Unternehmen empfohlen wird, von zu Hause aus zu arbeiten, und Versammlungen auf 10 Personen beschränkt werden.

Die Zahl der Menschen, die wegen COVID-19 in den USA ins Krankenhaus eingeliefert wurden, ist in den letzten Wochen von dem Rekordniveau zurückgegangen. Die Gesundheitsbehörden warnen jedoch davor, dass ein Anstieg der Fälle die Krankenhäuser wieder in eine Krise stürzen könnte. Quelle: The COVID Tracking Project



