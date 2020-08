FIO, eine Tochter von Hypoport, hat einen neuen Kunden gewonnen, die LBS Immobilien Saar. Damit werden auch die Saarländer die Software von FIO nutzen. Die finanziellen Auswirkungen dürften jedoch nicht zu groß sein. Der Kundenkreis wird so jedoch immer größer. Dies deutet an, dass die Software am Markt als gut angesehen wird. Auch der Service sollte gut sein. Damit kann man vermutlich weitere potenzielle Kunden überzeugen – ...