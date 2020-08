Auf den ersten Blick sieht es charttechnisch für die Evotec Aktie wieder besser aus. Nach der jüngsten, bei 25,90 Euro gestarteten Abwärtsbewegung hat sich die TecDAX-notierte Biotech-Aktie in den letzten Tagen an der Unterstützungszone bei 21,31/21,42 Euro stabilisiert. Mittlerweile kann sich der Aktienkurs des Hamburger Unternehmens aus der Zone etwas nach oben absetzen. Heute erreicht Evotecs Aktienkurs in der Spitze 22,80 Euro, ...