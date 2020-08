NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street dürfte der Dow Jones auch am Mittwoch zunächst nicht groß in Schwung kommen. Der Broker IG taxierte den bekanntesten US-Aktienindex eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn bei 27 795 Punkten, das war ein hauchdünnes Plus von 0,06 Prozent.

Seitdem der Dow vor rund einer Woche die Marke von 28 000 Zählern erstmals seit dem Corona-Crash im Frühjahr wieder überwunden hatte, zeigt sich der US-Leitindex lethargisch. Stattdessen zieht es die Anleger derzeit dank einzelner verheißungsvoller Aktienstorys wie Tesla , Amazon & Co an die US-Technologielabörse Nasdaq - der Nasdaq 100 hatte am Vortag einen neuen Rekord erreicht. Auch der S&P 500 schaffte es in neue Höhen.