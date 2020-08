Nur kurz schaute der Goldpreis gestern über die Marke von 2.000 US-Dollar je Feinunze. Schon am Abend setzten Gewinnmitnahmen ein. Das könnte mit dem neuen Rekordhoch beim weltweiten Leitindex S&P 500 zu tun haben. Allerdings waren Gold und die Aktienmärkte zuletzt im Gleichschritt nach oben marschiert. Viel mehr dürften einige Anleger, die beim vorherigen Sprung über die runde Marke dabeigeblieben waren, nun Kasse gemacht haben und vorerst abwarten. Dies geht einher mit Abflüssen in den vergangenen Tagen bei Gold-ETF, nachdem deren Volumen Anfang des Monats ein Rekordhoch markiert hatte.

Beruhigung tut Not

Ole Hansen glaubt daher, dass der Markt zunächst eine Konsolidierung auf dem hohen Niveau brauche, wie der Analyst der Saxo Bank nun im Interview mit Kitco News sagte. Nach dem historischen Ausverkauf zeigte sich Hansen überrascht, dass Gold so schnell wieder die 2000er-Marke angreifen konnte. Zwar gelten immer noch die Kaufargumente für Gold wie fallende Bondrenditen, ein schwacher US-Dollar, überbewertete Aktienmärkte und geopolitische Spannungen. Eine Konsolidierung würde der Notiz dennoch gut tun, Anleger könnten sich so an das neue Niveau gewöhnen. Fakt ist, dass zuletzt 31 Prozent der Fondsmanager Gold für überkauft hielten und sich wahrscheinlich deshalb zurückgehalten haben. Dies sei der höchste Wert, an den er sich in den vergangenen zehn Jahren erinnern könne, so Hansen.

Fundamental spricht alles für Gold

So der so sprechen die fundamentalen Daten weiter für Gold. Und auch die alte Regel – wenn die Aktienmärkte steigen, fällt Gold und vice versa – dürfte bald wieder gelten. Denn die Unternehmens-Bewertungen sind teilweise extrem. Der S&P 500 hängt inzwischen zu 31 Prozent von Tech-Aktien ab; so hoch ist jedenfalls ihr Anteil in dem Index. Solch einen hohen Wert gab es zuletzt kurz vor dem Crash am Tech-Markt zur Jahrtausendwende.