Starke Performance in schwachem Umfeld

Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection ist heute Mittag auf den höchsten Stand seit Ende Februar gestiegen. Im Wochenvergleich gelang unseren Tradern in der Summe ein Kursplus von 1,1%. Weil der DAX im selben Zeitraum 1,2% an Wert verlor, ist die Outperformance seit dem Start Ende 2015 wieder auf 7,2 Prozentpunkte gestiegen.

Als Top-Performer zeigte sich diesmal das wikifolio TSI Trendstärke mit Börsenampel von Maximilian König mit einem Wochenplus von 6,6%. Bei einer durchschnittlichen Jahres-Performance von 21% wurde gerade ein neues Allzeithoch erreicht. Wir liegen hier seit unserem Einstieg Ende 2016 nun mit 71% oder 1,8% des Kapitals im Plus. Einen großen Anteil an der zuletzt sehr starken Entwicklung hat die Aktie von Tesla, die seit dem Corona-Crash eine schier unfassbare Rally aufs Parkett gelegt hat. König hat diesen Aufschwung zu großen Teilen mitbegleitet und liegt bei dem Schwergewicht (gut 10% Depotanteil) aktuell mit fast 420% im Plus.