Wechsel auf „einfach Long“ im DAX

Nach insgesamt 29 Handelstagen wurde der am 7. Juli bei einem DAX-Stand von ca. 12650 Punkten eröffnete „Hebel Long“-Trade in unseren wikifolios am Montagmorgen beendet. Zu diesem Zeitpunkt stand der DAX bei gut 12900 Punkten. Unter dem Strich konnten wir so bei den jeweiligen Positionen Gewinne von 6,8% bzw. 8,2% generieren.

Von den im Frühjahr markierten Tiefpunkten haben sich unsere Depots in den vergangenen Monaten recht deutlich entfernt. Beim wikifolio PLATOW Trend & Sentiment beträgt das Plus seitdem rund 27%. Hier fehlt bei einem aktuellen Kurs von ca. 92 Euro auch nicht mehr viel bis zum Startniveau. Das wikifolio PLATOW Trend & Sentiment 2.0 hat da bei Kursen von rund 78 Euro noch einen etwas längeren Weg vor sich. Hier ging es seit dem Tief aber auch um 23% nach oben.