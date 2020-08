Eurowings zaudert vor Extinction Rebellion Störern

Die „Aktivisten“ der Organisation Extinction Rebellion, die am Montag in zwei Flugzeugen von EuroWings den innerdeutschen Flugverkehr störten, müssen mit juristischen Folgen rechnen. „Wie in allen solchen Fällen behält sich Eurowings auch hier vor, weitere rechtliche Schritte zu prüfen und/oder geltend zu machen“, sagte ein Sprecher der Fluglinie gegenüber TE. Es ging um zwei Flüge,

