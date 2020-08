RWE hat über eine Kapitalerhöhung 61,5 Millionen neue Aktien ausgegeben. Die Papiere gingen im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren. Der Bezugspreis lag bei 32,55 Euro je Aktie. Somit kommen brutto rund 2 Milliarden Euro in die Kasse von RWE. Auf die Dividende soll das Plus an Aktien keinen Einfluss haben, man will wie bisher geplant 0,85 Euro je Aktie ausschütten.Das frische Geld soll in den Bereich der ...