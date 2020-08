NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street haben die im Dow Jones Industrial enthaltenen Standardwerte am Mittwoch erst einmal die Favoritenrolle von den zuletzt gefragten Technologiewerten übernommen. Das Kursbarometer der Wall Street stieg im frühen Handel um 0,36 Prozent auf 27 879,09 Punkte, was aber keine Befreiung aus der jüngsten Seitwärtsspanne bedeutete. Seit Tagen schon dümpelt der Dow nahe den 28 000 Punkten lustlos vor sich hin.

Die Rekordrally beim technologielastigen Nasdaq 100 machte zur Wochenmitte aber vorerst eine Pause. Am Vortag war dieser bis auf 11 421 Punkte gestiegen, nun fiel er im frühen Handel um 0,20 Prozent auf 11 376,40 Zähler. Der marktbreite S&P 500 konnte derweil seine am Vortag erreichte Bestmarke in den Anfangsminuten mit fast 3396 Punkten nochmals knapp überbieten. Zuletzt lag er aber nur ganz leicht mit 0,06 Prozent im Plus bei 3391,82 Zählern.

Im Tauziehen um ein neues Corona-Konjunkturpaket mit einer Anschlussfinanzierung für die Arbeitslosenhilfe gibt es neuerdings etwas Hoffnung. Die Demokraten seien offenbar nach den Worten ihrer Sprecherin dazu bereit, auf die Hälfte ihrer Forderungen zu verzichten, kommentierte der Börsenexperten Jochen Stanzl von CMC Markets. Dies helfe der Stimmung an der Wall Street./tih/he