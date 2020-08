CureVac – wer macht das Rennen um den Impfstoff?

Das Tübinger Biotechunternehmen CUREVAC startete blitzschnell seinen Börsengang an der amerikanischen Technologiebörse Nasdaq 100 und sammelte am 14. August 2020 über 200 Millionen Dollar ein. Die zu 16 Euro ausgegebenen Aktien sprangen am ersten Börsentag bis auf 44 Euro aufwärts, um dann auf rund 40 C zurückzukommen. Zwei Tage später, am 17. August 2020, kostete die Aktie im Abendhandel 61,95 V mit einem Tageshoch bei 82 Euro und einem Tief bei 56,65 Euro – also reichlich Spielraum für Spekulation und ein schnelles Rein/Raus. So stellt sich die Frage: Weiter abwarten und auf einen Rücksetzer hoffen, wie dies für mich gilt? Oder zum aktuellen Kurs eine klei-nere Summe anlegen?