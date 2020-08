Annalena Baerbock hat mit ihrer Aussage in der Talk Show Markus Lanz den Thüringer FDP-Vorsitzenden Thomas Kemmerich in die Nähe zu „Nazis“ gerückt, wenn sie damit nicht sogar den FDP-Vorsitzenden Thüringens selbst gemeint hat. Thomas Kemmerich hat inzwischen Bild gegenüber kommentiert: „Unterschwellig steht die Behauptung im Raum, ich sei ein Nazi. Wer in dieser hohen

Der Beitrag Baerbock: Konfusion? Blackout? Freudscher Versprecher oder Fremdeln mit der Demokratie? erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Klaus-Rüdiger Mai.