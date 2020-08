Report über die Spitzenreiter im MMD-Fonds-Ranking (5 Sterne), über die Zeiträume 1, 3, 5, 7 und 10 Jahre - für Juli 2020

Bei der defensiven Anlagestrategie verbesserte sich der FvS Multi Asset Defensive Fonds um einen Stern. Damit schloss sich dieser Fonds den Kategorie-Besten mit 5 Sternen an.

In der ausgewogenen Anlagestrategie schafften es der Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI, der smarTrack balanced, der Swisscanto(LU)Pf.Fd.Dynamic 0-50 und der VR Premium Fonds - Ambitio sich von 4 auf 5 Sterne zu verbessern.

Die offensive Anlagestrategie konnte einen Neueinsteiger mit 5 Sternen verzeichnen. Der IP Blue Fonds stieg direkt in die höchste Bewertungsklasse ein.

Der Gothaer Multi Select und der Investment Vario Pool-Globale Werte Fonds führten in der flexiblen Anlagestrategie das Feld der Aufsteiger an und stiegen in das oberste Quintil (5 Sterne) des MMD-Rankings auf.





Welche Informationen bietet der MMD-Rankingreport

Rankingliste der besten Vermögensverwaltenden Fonds zum Stichtag in verschiedenen Kategorien und Analysezeiträumen

Auflistung von Auf- und Absteigern im Fondsranking

Die ISIN-Nummern der Fonds im Rankingreport sind direkt mit einer ausführlichen Fondsinformationsseite auf www.assetstandard.com verlinkt.

Laden Sie sich hier den vollständigen Rankingreport Juli 2020 kostenlos herunter.

Weitere Analysen zu Vermögensverwaltenden Fonds finden Sie hier.



Weiter Informationen zur Nutzung und Systematik des Rankingreports finden Sie auf der Internetseite und im Report.