WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch einen ruhigen Handelstag etwas höher beendet. Der heimische Leitindex ATX legte nach Verlusten über weite Strecken des Tages um 0,29 Prozent auf 2218,89 Zähler zu. Unterstützend für die Aktienkurse in Wien werteten Marktbeobachter eine überwiegend freundliche Stimmung an den internationalen Leitbörsen zur Wochenmitte. Der ATX konnte dadurch seine Minusserie von vier Verlusttagen in Folge beenden.

Unter den Schwergewichten verteuerten sich die Titel der Raiffeisen Bank International um 1,1 Prozent. Beim Branchenkollegen Erste Group gab es ein Plus in Höhe von 0,5 Prozent zu sehen. Voestalpine befestigten sich um 0,6 Prozent.