Netflix wächst immer weiter. Zwar gilt der US-Markt eigentlich als gesättigt, doch noch immer kann der Konzern ein Plus an Abonnenten ausweisen. Zuletzt war vor allem die Altersgruppe Ü55 an den Angeboten interessiert.Entsprechend stehen auch Analysten dem Titel weiter positiv gegenüber. Von Bernstein gibt es daher das Rating „outperform“ für die Aktien von Netflix. Das Kursziel sehen die Experten weiter bei 573,00 Euro. ...