Borussia Dortmund holt brasilianisches Talent

Borussia Dortmund leiht den 18jährigen Reinier von Real Madrid aus. Vereinbart ist eine Ausleihe für zwei Spielzeiten. Der Offensivspieler ist auch Mitglied der U23-Nationalmannschaft von Brasilien. Er hat mit Flamengo Rio de Janeiro 2019 die nationale Meisterschaft in Brasilien und die Copa Libertadores in Südamerika gewonnen. Seit Januar 2020 steht Reinier bei Real Madrid unter Vertrag. Dort kam er in der Profimannschaft aber noch ...