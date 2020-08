Bei Cytotools gibt es eine Kapitalerhöhung. Das Bezugsrecht der Altaktionäre ist dabei ausgeschlossen. Ausgegeben werden 366.000 neue Aktien. Sie gehen im Rahmen einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger. Der Platzierungspreis beträgt 10,00 Euro je Aktie. Somit kommen brutto 3,66 Millionen Euro in die Kasse der Darmstädter.Mit dem frischen Geld will Cytotools weiter wachsen. Auch sollen dadurch Akquisitionen ermöglicht ...