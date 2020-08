Liebe Leserinnen und Leser,

Goldminen im Bullenmarkt! Selbst Warren Buffet kauft jetzt Gold-Aktien!

Investment-Legende Warren Buffett (89) hat kürzlich für 565 Millionen Dollar Anteile des Goldminen-Betreibers Barrick Gold gekauft. Das ist umso bedeutender, da er über Jahre immer wieder verkündet hat, dass er Gold-Investments für sinnlos hält! Seine Begründung damals war: keine Dividenden und keine operativen jährlichen Erträge.

Doch nun kommt Warren Buffett genau zu der Einsicht, die wir Ihnen bereits seit Monaten ans Herz legen. Der Goldpreis eilt von Rekord zu Rekord und hat erst kürzlich die runde Marke von 2000 Dollar je Unze durchbrochen hat. Angesichts der Geldflut der weltweiten Notenbanken greifen Investoren zu Gold als Gegengewicht. Die billionenschweren Anleihekäufe sowie die Nullzinspolitik der Notenbanken lassen außerdem die Gefahr einer Inflation steigen: Auch dagegen sichern sich zahlreiche Anleger mit Goldkäufen ab.

Viel wichtiger jedoch auch der Fakt, dass Buffett kein physisches Gold kauft sondern Anteile an einer Goldminengesellschaft, die eben durchaus jährliche Erträge und Dividenden liefert.

Unser Goldfavorit Mawson Gold (WKN: A1JX0Q, Symbol: MAW) fällt genau in das Beuteschema von Warren Buffet und mit jeder weiteren positiven News dürfte die Firma noch mehr ins Blickfeld großer Investoren rücken.

MAWSON GOLD startet durch und hebelt nun sein Potential in Australien!

Auch wenn sich der Kurs von Mawson seit unserer Erstvorstellung bereits verdoppelt hat, ist die Aktie noch völlig unterbewertet! Selbst jetzt lässt sich ein Kauf für neue Investoren noch mehr als vergolden!

Mit der aktuellen NEWS ist klar, dass der Kurs vor einer neuen Rallye steht! Denn die Bohrer drehen sich endlich auf den australischen Goldfeldern! Angesichts der gewaltigen historischen Goldfunde und hochgradigen Vorkommen muss man kein Hellseher sein, um zu wissen, dass Mawson hier reichlich Gold finden wird!

Das richtige Kursfeuerwerk steht uns also noch bevor! Bleiben Sie geduldig und geben Sie kein Stück aus der Hand!

Es geht endlich los! Beginn der Diamant-Bohrungen in Australien!!

Gestern gab das Mawson Gold (WKN: A1JX0Q, Symbol: MAW) nachbörslich ein weiteres spannendes Update zu seinen vielversprechenden Projekten in Australien.

Beim Sunday Creek Goldprojekt in den viktorianischen Goldfeldern wurde mit Diamantbohrungen begonnen. Das Ziel ist eine hochgradige und epizonale Halo-Goldmineralisierung, die durch frühere Bohrungen im Apollo-Golden Dyke-Prospekt durchschnitten wurde.

Ein erstes 500-Meter-Bohrprogramm ist geplant. Danach wird das Bohrgerät sofort in das Redcastle-Projekt des Unternehmens überführt. Für den Rest des Jahres 2020 ist in Victoria somit ein Gesamtprogramm von 5.000 Metern geplant mit jeder Menge Bohrergebnissen!

Die Bohrungen am Sunday Creek konzentrieren sich auf flache, Oberflächenarbeiten bis zu einer durchschnittlichen Tiefe von 80 Metern. Mit Blick auf die historischen Bohrergebnisse in diesem Areal wurden hier schon bis zu sensationellen 40,3 g / t Gold gefunden!

Sollten sich solche Gold-Gehalte in den aktuellen Bohrungen bestätigen, kommt der nächste gewaltige Kurssprung in der Aktie!

Und das ist nur eine der vielen Optionen in Australien! Vergessen Sie nicht: Mawson Gold besitzt dort riesige Landpakete direkt in den aussichtsreichsten Goldgebieten!

Hier geht es zur Pressemitteilung:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/12850702-diamantbohrungen-g ...

Quelle: Mawson Gold

Die viktorianischen Goldfelder sind das wohl aktuell heißeste Gold-Pflaster weltweit!

Alle Augen sind auf die neuen Bohrungen gerichtet! Aktie kann bei positiven Gold-Funden jederzeit massiv explodieren! Handeln Sie rechzeitig!

Es ist nur eine Frage der Zeit, denn die historischen Gold-Grade sind gewaltig!

Zudem gab Mawson Gold (WKN: A1JX0Q, Symbol: MAW) den Start von umfangreichen geophysikalischen Untersuchungen im Projektgebiet Redcastle bekannt.

Dazu zählen vor allem induzierte Polarisation sowie Scherkraft- und Bodenmagnetik. Die daraus resultierenden Informationen in Kombination mit historischen Daten werden dazu genutzt um das geologische System besser verstehen und deuten zu können.

Redcastle ist der bedeutendsten historischen epizonalen hochgradigen Goldfelder in Victoria und zugleich das erste der drei abgebauten historischen zentralen viktorianischen Goldfelder.

Und hier lohnt erst recht ein Blick auf die Historie, denn in Redcastle wurden auf einer Fläche von 4,5 x 7 Quadratkilometern mit über 24 historischen Bergbaugebieten (siehe Grafik) extrem hohe Goldgehalte abgebaut, u.a. durch die Welcome Group of Mines, die von 1859 bis 1865 über eine Streichlänge von 2 Kilometern bis zu einer maximalen Tiefe von 125 mehr als 20.000 Unzen bei 254,6 g / t Gold gefördert hat!!!

Auch in den Minen der Beautiful Venus Group wurden im Jahr 1894 Goldgehalte von 93 -418 g / t gemessen. Dies jedoch alles zu einer Zeit, in der keinerlei moderne Geräte für Explorationsuntersuchungen zur Verfügung standen. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass damals nur ein Bruchteil der teilweise extrem hochgradigen Vorkommen abgebaut, bzw. überhaupt gefunden wurden.

Quelle: Mawson Gold

Nicht umsonst ist Erfolgs CEO Michael Hudson schon voller Vorfreude: „Das sind aufregende Zeiten mit den Bohrungen, die am Sunday Creek beginnen, und der Geophysik im Projektmaßstab, die hochgradige Mineralisierungen in Redcastle aufdecken sollen, auf der Suche nach der nächsten epizonalen hochgradigen Goldlagerstätte im Fosterville-Stil. Die Bohrungen in Victoria werden für den Rest des Jahres andauern Wir sollten Mitte bis Ende September erste Ergebnisse sehen. “

Warum Sie Mawson Gold lieber früher als später ins Depot kaufen sollten!

Eines der wenigen Top-Abbaugebiete in Europa

Zahlreiche Big Player und Produzenten in unmittelbarer Nähe

Umfangreiches Bohrprogramm mit mehr als 14.000m erfolgreich beendet

Neues Bohrprogramm in Finnland über 20.000m noch in diesem Jahr

Bohrprogramm wird Ressource signifikant auf ca. 1 Mio. Unzen Goldäquivalent erhöhen

Top Infrastruktur in Finnland

Absolute Rechtsicherheit mit stabiler westorientierter Regierung in Finnland

Niedrige Anzahl an ausstehenden Aktien.

Extrem unterbewertete Aktie, im Vergleich zum Projektfortschritt

Das Flagschiffprojekt ‚ Rompas-Rajapalot ‘ hat das Potential die Schätzungen an Unzen Gold noch signifikant zu erhöhen!

‘ hat das Potential die Schätzungen an Unzen Gold noch signifikant zu erhöhen! Management schätze eine Ressourcenerweiterung auf bis zu 3 Mio. Unzen Goldäquivalent in den nächsten 12-15 Monaten

Starker Goldpreis bei über 1.900 USD

Bewährtes und erfahrenes Management-Team

Big Player wie z. B. Newmont Mining langfristig beteiligt

Neues Goldprojekt in Victoria (Australien) mit gigantischem Gebiet von 3.600km² und erheblichem Explorationspotential

Landpaket Redcastle in unmittelbarer Nähe zu Fosterville und Costerfield

Sunday Creek beginnt mit umfangreichen Bohrprogramm inkl. 5.000m Diamantbohrung

Finanzierung über insgesamt 18 Mio. CAD erfolgreich abgeschlossen

Bohrung in Queensland (Australien) direkt neben einer der größten Silberminen der Welt

FAZIT: Warten Sie nicht erst auf die Bohrergebnisse, denn dann ist es bereits zu spät! Wer noch nicht ausreichend Stücke besitzt, muss jetzt handeln!

Mit Mawson Gold (WKN: A1JX0Q, Symbol: MAW) halten Sie gleich drei Jackpot-Lose für den Hauptgewinn in Händen! Denn auch in Finnland sitzt man ja bereits auf gesicherten und bestätigten Goldvorkommen!

In Australien besitzt Mawson mit die besten Gebiete, um eine neue Fosterville-Mine zu entdecken! Wir erinnern Sie gerne daran: ohne ein einziges neues Bohrloch ging die Aktie von Fosterville South direkt nach dem IPO durch die Decke mit einem Anstieg von 0,90 bis auf über 5 CAD in der Spitze. Die Mawson-Aktie hat also noch gewaltiges Nachhol-Potential und jede News besitzt potentielle Sprengkraft für den Aktienkurs!

Stellen Sie sich nur vor was erst los ist, wenn Mawson in Australien nun schon in Kürze die ersten vielversprechenden Bohrlöcher abliefert! Sie können dann gar nicht genug Aktien besitzen, um voll davon profitieren zu können!

Und das Beste: Der Kurs ist durch die bereits vorhandenen Goldvorkommen abgesichert! Für Sie als Anleger gilt also: Hohes Upside-Potantial mit Absicherung nach unten!

Mit der erst kürzlich erzielten Finanzierung über 18 Mio. CAD kann das Unternehmen mit den Bohrprogrammen voll durchstarten. Wir erwarten bereits in Kürze erste Bohrergebnisse, die den Kurs haussieren lassen dürften. Vielleicht funkt aber auch einer der Big-Player dazwischen! Bedenken Sie, Newmont Mining ist bereits langfristig investiert!

Zögern Sie nicht und packen Sie genügend Aktien in ihr Portfolio, Sie werden es nicht bereuen!

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

